Tabaccaio inseguito e derubato. Ladro spacca vetro dell’auto. Via con incasso e gratta e vinci

TROMELLO (Pavia)

Una serata come tante si è trasformata in un incubo in un attimo. Protagonista della vicenda è un tabaccaio di via Cesare Battisti, che giovedì sera alle 19,30 ha chiuso il proprio esercizio commerciale al solito orario. Una volta abbassata la saracinesca, l’uomo è salito sulla auto e ha appoggiato sul sedile del passeggero una borsa con l’incasso: 5mila euro in contanti e 2.500 in gratta e vinci. Qualcuno che forse lo stava tenendo d’occhio e conosceva le sue abitudini, gli si è avvicinato e ha cercato di spaccare il vetro del veicolo per impadronirsi della borsa. Ma il tentativo non è andato a buon fine. Il tabaccaio aveva già avviato l’auto, ed è riuscito ad allontanarsi.

Credeva di essere riuscito a scampare alla rapina e a essersi messo in salvo, ma non era così perché il malvivente aveva in animo un "secondo tempo" del film che aveva preparato. La vittima ha proseguito in auto il suo tragitto e ha raggiunto Garlasco. Durante la strada non si è accorto che qualcuno lo stava inseguendo e si è comportato normalmente. Ha parcheggiato e stava per scendere con la sua borsa. E’ stato a quel punto che il malvivente si è scagliato di nuovo contro il finestrino colpendolo nel punto esatto in cui è vulnerabile tanto che il vetro è andato in frantumi.

A quel punto repentinamente il rapinatore ha afferrato la borsa con l’incasso della tabaccheria e i gratta e vinci ed è scappato. Poco distante lo stava attendendo un complice a bordo di un’auto di grossa cilindrata sulla quale i due si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.