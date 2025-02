Sulla refezione scolastica c’è uno sconto

"Un segnale di vicinanza alle famiglie più numerose". Così il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino (nella foto), spiega la decisione che la sua amministrazione ha assunto in ordine alle tariffe della mensa scolastica che, di recente, ha fatto registrare un incremento consistente del costo dei buoni-pasto passati da 4,50 a 5,34 euro. Un ritocco che non ha mancato di sollevare polemiche e che il primo cittadino ha motivato con il fatto che le tariffe erano ferme da diversi anni e che anche così restano comunque concorrenziali rispetto ai centri limitrofi. In più è stata attrezzata un’aula nella quale i bambini possono consumare i pasti portati da casa.

Detto che esistono ovviamente delle fasce di esenzione determinate dal reddito familiare, si è comunque inteso andare incontro alle famiglie numerose prevedendo degli sconti indipendentemente dalla presentazione dell’Isee. "Siamo consapevoli che per le famiglie con più di un figlio la spesa è importante – spiega il sindaco – e per questo abbiamo inteso dare un segnale importante anche se il bilancio non ci consente, come è stato in passato, di poter offrire sconti lineari. Per questo abbiamo stabilito che, dal secondo figlio in poi, le famiglie possano beneficiare di uno sconto".

Peraltro l’aumento al momento è stato bloccato in attesa che il Tar si pronunci sul ricorso che è stato presentato dalla ditta arrivata seconda alla gara di appalto. "Per il periodo che sarà necessario – aggiunge il primo cittadino – sarà il Comune a farsi carico della differenza tra le due quote. Il passaggio della gestione tra il soggetto uscente e quello entrante si perfezionerà a metà mese. Per "l’operazione sconto", l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una somma compresa tra i 40 ed i 50mila euro.

