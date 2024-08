Sul greto vietato del Ticino. Centinaia di “turisti” lasciano rifiuti in spiaggia

VIGEVANO (Pavia)

È bastato spostare la cancellata che blocca una delle vie d’accesso, per raggiungere senza fatica il greto del Ticino che si trova esattamente sotto il nuovo ponte che non è ancora aperto alla viabilità, per trascorrere la giornata di Ferragosto. È accaduto a Vigevano e ad essere coinvolte sono state centinaia di persone, arrivate per lo più da fuori città. L’occasione è stata offerta dal fatto che in queste settimane il livello del Fiume Azzurro è ai minimi e le ampie spiagge di ciottoli che emergono nella circostanza sono state un elemento di richiamo. La nota negativa? L’enorme quantità di rifiuti abbandonati, che ora dovranno essere rimossi prima che il livello del Ticino si alzi e a provvedere sia l’acqua che li trasporterà ovunque.

Al di là delle competenze, il ponte segna il confine tra i territori dei Comuni di Vigevano e Abbiategrasso e tra le province di Pavia e Milano. A far discutere in città c’è la noncuranza di chi ha raggiunto le spiagge con tutto l’occorrente per trascorrervi la giornata festiva ma non ha avuto l’accortezza di riportare i rifiuti sulle sponde del fiume dove si trovano i punti di raccolta. Un comportamento che, per decenni, è stato tipico dei vigevanesi per i quali il Ticino rappresentava il luogo di vacanza, di cui hanno sempre avuto il massimo rispetto.

Un tempo le acque dell’ormai ex Fiume Azzurro erano addirittura balneabili. Oggi raggiungere le sponde del Ticino è ovviamente consentito solo utilizzando gli appositi percorsi. Ma nessuno, altrettanto ovviamente, consente di spingersi sino sotto al nuovo viadotto. Va anche specificato che la Polizia locale di Vigevano ha giurisdizione sulle vie di accesso al fiume ma non sulle spiagge, la cui competenza è in capo al Parco del Ticino.

La reazione dei vigevanesi sui social è stata di sdegno. I rifiuti con tutta probabilità saranno smaltiti da Asm Vigevano su mandato del Parco del Ticino. Auspicabilmente prima che il livello del fiume torni a salire e a provvedere alla pulizia siano direttamente le acque.

Umberto Zanichelli