Sui tavolini con l’auto. Rimane gravissima la cinquantenne colpita

Restano ancora molto gravi le condizioni di F.C., la cinquantenne gravellonese travolta dalla Fiat 500 condotta da Ousfi Ben Chratiet, 41 anni, tunisino, che l’ha colpita in pieno causandole ferite gravissime che hanno reso necessaria l’amputazione delle gambe. La tragedia è avvenuta lunedì sera nel pieno centro del paese. L’extracomunitario è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: si era messo al volante dopo una discussione con i proprietari del bar Antica Caffetteria e aveva lanciato l’utilitaria contro gli avventori seduti sui tavolini esterni. "Siamo sorpresi e indignati per la disgrazia – il commento del sindaco Luciano Garza – Per tutti noi è davvero impossibile comprendere le ragioni di una circostanza così cruenta".