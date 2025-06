Chiusa per eccesso di cloro, la vasca scoperta ha riaperto

È stata riaperta ieri mattina la piscina scoperta del Centro sportivo Santa Maria, chiusa martedì dopo che era stata rilevata una concentrazione di cloro superiore ai livelli consentiti. Il sopralluogo effettuato dall’Ats ha dato il via libera. Permane invece il divieto di balneazione nella vasca più piccola, dove i parametri restano fuori dal range previsto ma per la quale è in programma oggi un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’Azienda sanitaria che dovrebbe dare disco verde.

Lo stop alla balneazione era stato sancito da un’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Ceffa nel pomeriggio di martedì e aveva interessato solo le vasche esterne dopo il controllo di routine effettuato all’avvio della stagione all’aperto. Da subito è stato specificato che non si è trattato di problemi di igienico-sanitari ma solo della concentrazione eccedente di cloro che "tuttavia non consente il regolare utilizzo da parte del pubblico".

U.Z.