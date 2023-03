Subito ritrovati i mezzi agricoli rubati a Dorno

Erano nascosti in un capannone che si trova nella superficie della ex-Record, ora abbandonata, i due mezzi agricoli, per un valore di circa 200 mila euro, che ignoti ladri hanno sottratto nella tarda serata di mercoledì alla Biogaservizi di Dorno. I mezzi, entrambi sollevatori telescopici modello Merlo Tf, erano stati rubati con la probabile l’intenzione di piazzarli nel minor tempo possibile. Come spesso accade per questo genere di furti i mezzi vengono nascosti in luoghi non molto distanti da quelli dei furti per far trascorrere qualche giorno e poi vengono spostati in un secondo momento con meno rischi. Stavolta però le cose non sono andate come nei piani dei malviventi perché, ricevuta la denuncia, i carabinieri di Garlasco hanno avviato le ricerche in zona e, in un solo giorno, hanno recuperato e restituito la refurtiva. U.Z.