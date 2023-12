Studente morsicato da un cane. Il padrone dell’animale fugge

Il suo cane di grossa taglia, che teneva al guinzaglio, all’improvviso ha morsicato ad una mano un ragazzo di 13 anni che, ieri mattina, stava raggiungendo la scuola media che frequenta, facendolo cadere a terra e strappandogli il giubbotto. Il proprietario, a quel punto, anziché fermarsi per accertarsi delle sue condizioni, si è allontanato. È accaduto nella zona della scuola media Bramante di via Valletta Fogliano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il ragazzo era in attesa di entrare a scuola quando ha incrociato l’uomo con il suo cane al guinzaglio: si è leggermente spostato per farli passare ed è stato allora che il cane si è scagliato verso di lui cercando di azzannare il borsone che aveva in spalla con all’interno gli indumenti di ricambio per la lezione di educazione fisica.

Il proprietario non è riuscito a trattenerlo ed il cane lo ha morsicato due volte alla mano sinistra facendolo cadere. Poi si è allontanato. Il ragazzo è stato accompagnato al Pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. L’accaduto è stato denunciato dai genitori ai carabinieri che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona.

Umberto Zanichelli