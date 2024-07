Prende a calci e pugni la moglie: arrestato un 49enne di Stradella

Stradella (Pavia), 15 luglio 2024 - Ha percosso la moglie con calci e pugni, facendola finire in ospedale. Lui è invece finito in carcere, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. È successo nella nottata a Stradella, dove i militari della Stazione di Montù Beccaria e della Compagnia di Stradella sono intervenuti su richiesta al 112 lanciata dalla stessa vittima.

La donna, 36enne, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Stradella, ha riportato lesioni per 20 giorni di prognosi. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e tratto in arresto il marito, 49enne, italiano del luogo. Il pestaggio sarebbe stato la conclusione dell'ennesima lite, definita 'per futili motivi', con la complicità dell'alcol di cui avrebbe abusato il 49enne. Non solo lesioni personali ma maltrattamenti in famiglia l'ipotesi di reato ipotizzata, con l'attivazione delle procedure per il cosiddetto 'codice rosso' a tutela delle vittime di violenza di genere. Una situazione che pare si protraesse da tempo, anche se i precedenti restano al momento ancora da accertare nel prosieguo delle indagini che dovranno fare il quadro completo della situazione famigliare subìta dalla vittima. Nel frattempo ora la donna è al sicuro, con il marito portato nel carcere pavese di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria.