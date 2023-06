Stradella, donna scippata in pieno giorno: in due fuggono con due braccialetti e catenina d'oro

Stradella (Pavia), 8 giugno 2023 – Aveva appena parcheggiato l'auto in strada e si stava dirigendo a piedi verso casa quando è stata scippata da due sconosciuti. La donna, 70enne di Stradella, non s'è accorta fino all'ultimo della presenza dei due malviventi, che l'avevano avvicinata da dietro senza farsi sentire e, con duplice mossa fulminea, le hanno strappato dal polso due braccialetti e dal collo la catenina d'oro.

Sono poi saliti su un'auto, guidata da un terzo complice, che li attendeva in strada e sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, in via Brodolini a Stradella, poco dopo le 14 di ieri, mercoledì 7 giugno, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Stradella, chiamati dalla stessa vittima che ha denunciato l'accaduto. Allertando il 112 per lo scippo subìto, era stata inviata sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Stradella, ma per fortuna la 70enne non è rimasta ferita e non sono state quindi necessarie le cure mediche.

Nonostante il tempestivo allarme lanciato dalla vittima, le immediate ricerche dei malviventi in fuga non hanno purtroppo dato esito, anche perché la donna, colta alla sprovvista e comprensibilmente turbata per quel che le era accaduto, non avrebbe saputo riferire con precisione indicazioni sull'auto fuggita. I militari hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili.