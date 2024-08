"Strada aperta a trattamenti più efficaci di quelli disponibili"

"L’Infn collabora con il Cnao da sempre – spiega Oscar Adriani (nella foto), membro della giunta esecutiva dell’Infn – Negli ultimi anni questa collaborazione strategica è proseguita con la costruzione di una nuova sorgente, progettata per produrre fasci ad alta affidabilità e riproducibilità che consentono di raddoppiare, o addirittura triplicare, le performance rispetto alle sorgenti già operative di protoni e ioni carbonio. Inoltre grazie all’introduzione di nuove specie ioniche si creano nuove potenzialità in ambito clinico, aprendo la strada a trattamenti più efficaci di quelli disponibili. Con la nuova sorgente saranno possibili innovative applicazioni in ambito industriale (aerospazio) e nella ricerca sperimentale, in particolare in radiobiologia. L’Infn ha lavorato alla realizzazione della nuova sorgente, all’assemblaggio, alle verifiche e all’installazione al Cnao e al prossimo primo test con particelle alfa, grazie all’esperienza e alle competenze della nostra comunità".