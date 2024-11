Stava lavorando in una cabina. Scarica elettrica sulla testa. Operaio folgorato e ustionato

SIZIANO (Pavia)

Stava lavorando all’impianto elettrico quando è entrato in contatto con un cavo. La scarica elettrica lo avrebbe colpito alla testa ed è stato folgorato, rimanendo anche ustionato. L’operaio, un uomo di 52 anni, che risulterebbe dipendente di una ditta esterna, era al lavoro in uno dei capannoni del Data Center Campus in via Marche, nell’area industriale di Siziano. Strutture di recente realizzazione, l’ultima inaugurata nel luglio 2022, all’avanguardia e green, integralmente alimentata da energia rinnovabile, dopo la prima avviata nel 2015, con ancora progetti di espansione in corso da parte dell’azienda Stack Emea, leader nelle infrastrutture digitali. L’infortunio sul lavoro non ha dunque un’attinenza diretta con l’attività svolta dal data center, ma è successo nell’ambito di un intervento all’impianto elettrico, elemento comunque essenziale nella gestione di queste tipologie di infrastrutture digitali, vere e proprie concentrazioni di alta tecnologia che si servono necessariamente di una gran quantità di elettricità.

Le cause e la dinamica dell’accaduto sono ancora al vaglio degli accertamenti, di competenza degli ispettori di Ats Pavia per gli infortuni sul lavoro, con l’intervento sul posto anche dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari di Areu. La richiesta è scattata tempestivamente, con i mezzi di soccorso inviati in codice rosso per la riferita gravità dell’accaduto, sia con l’ambulanza che con l’auto medica. Per fortuna le condizioni dell’operaio sono poi risultate meno gravi di quanto si fosse temuto inizialmente, ma è stato comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il 52enne si trovava nell’angusto spazio di una cabina elettrica. Per un motivo al momento non ancora precisato, sarebbe in ogni caso entrato in contatto, con la testa, con un cavo non scollegato ma che conduceva invece l’elettricità. La folgorazione ha provocato alla vittima ustioni, la cui gravità deve essere ancora stabilita in ospedale dagli esami clinici.