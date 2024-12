Pavia, una nuova statuina per il presepe 2024 donata al vescovo Corrado Sanguineti

Pavia, 16 dicembre 2024 - E' stata consegnata nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, al vescovo di Pavia Corrado Sanguineti, la nuova statuina del presepe 2024 nell'ambito dell'iniziativa promossa a livello nazionale da Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola. "Quest'anno - spiega Coldiretti Pavia - la statuina rappresenta un'artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano".

Presenti alla consegna in Curia per Confartigianato Imprese Pavia il presidente Renato Perversi e il segretario Stefano Bruni, per Coldiretti Pavia il presidente Silvia Garavaglia e il direttore Antonio Tessari.

"Il presepe - commenta Garavaglia - è un simbolo di tradizione, ma è anche un invito alla rinascita. Nel settore agricolo la tradizione si unisce all'innovazione: oggi continuiamo a produrre formaggi e latticini di altissima qualità ma utilizzando insieme tecniche antiche e tecnologie moderne. Questa statuina, che abbiamo offerto con grande orgoglio al vescovo Sanguineti, rappresenta l'impegno dei nostri allevatori nel garantire ai consumatori prodotti sani e genuini, frutto di un lavoro attento e appassionato".

Perversi ha sottolineato al vescovo Sanguineti la storica importanza che la ricerca della qualità del prodotto ha rivestito per il mondo dell'artigianato: "Puntando sull'eccellenza, intesa come elemento distintivo del mercato e fonte di benessere per l'azienda e la propria famiglia, l'artigiano è ora chiamato alla sfida delle nuove tecnologie. Saperle padroneggiare può significare un ulteriore passo verso l'affermazione di un modo di fare impresa a misura d'uomo con solide radici nel territorio in cui si opera".