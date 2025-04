Alta valle Staffora, due abitazioni derubate daI ladri: portati via gli ori

Santa Margherita Staffora (Pavia), 21 aprile 2025 - Banda di ladri in azione nel week-end di Pasqua in alta valle Staffora. Nel pomeriggio di sabato, 19 aprile, ignoti ladri hanno forzato la porta di accesso dal seminterrato di una casa indipendente alla frazione Sella di Santa Margherita Staffora.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro tutte le stanze e hanno trovato e rubato alcuni gioielli d'oro, alcuni anelli e catenine, per un valore ancora da quantificare ma che non sembrerebbe particolarmente ingente. Poco dopo, forse gli stessi malviventi sono entrati in azione a pochi chilometri di distanza, alla frazione Mulino di Zavattarello. Sempre in assenza dei padroni di casa, in questo caso hanno scassinato la serratura della porta d'ingresso principale. E anche in quest'abitazione hanno messo tutto sottosopra per cercare qualcosa di prezioso da rubare, trovando e portando via tre anelli d'oro. Entrambi i furti sono stati scoperti al rientro dei proprietari, che hanno chiamato i carabinieri.

I militari della Stazione di Zavattarello hanno quindi effettuato i sopralluoghi nelle due abitazioni svaligiate dai ladri, avviando le indagini per cercare di individuare i responsabili. Quasi certamente si tratta della stessa batteria di ladri che è entrata in azione nelle due vicine località dell'alta valle Staffora, in Oltrepò pavese, prendendo di mira abitazioni in quel momento momentaneamente incustodite. Colpi fotocopia, come ne avvengono purtroppo spesso, commessi da malviventi che si spostano rapidamente riuscendo a non essere intercettati dalle forze dell'ordine, anche perché i furti vengono scoperti quando i responsabili hanno già avuto tutto il tempo di allontanarsi e magari anche di effettuarne altri. Una banda che mira ai gioielli d'oro, sempre facilmente smerciabili sul mercato illecito con la mediazione di ricettatori specializzati.