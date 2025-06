Auto rubata: due denunciati

Due persone residenti a Vigevano e Mortara, entrambe italiane, sono state denunciate dagli agenti della polizia locale di Gambolò dopo che avevano ignorato, a bordo di una vettura, il segnale di alt per un controllo. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’auto sulla quale viaggiavano è risultata essere il provento di un furto. Per il conducente è scattata anche una segnalazione per guida senza patente. L’episodio è avvenuto in prossimità della frazione Belcreda. Dopo un breve inseguimento l’auto è uscita di strada a lato della provinciale 206. I due occupanti hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati rintracciati e identificati poco dopo.

U.Z.