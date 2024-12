Sradica idrante e poi si dà alla fuga. Caccia al pirata della strada

Un’auto, che procedeva a velocità sostenuta, ha colpito l’idrante che si trova nella zona dell’eliporto situata nel perimetro di piazzale Longo, al quartiere periferico della Brughiera, e l’ha divelto. Il conducente, che non può non essersi reso conto dell’accaduto, ha accelerato e fatto perdere le proprie tracce. È accaduto nel pomeriggio del giorno di Natale a Vigevano. Le conseguenze sono state rilevanti: l’acqua che è uscita dalle tubature in pochissimo tempo ha allagato tutta la superficie. Per questo è stato necessario l’intervento sul posto del personale di Asm che ha lavorato diverse ore per ripristinare la situazione e per far cessare i disservizi che si sono verificati nel quartiere dove in alcune abitazioni è stata interrotta l’erogazione dell’acqua. Le condizioni di normalità sono state ripristinate solo nel tardo pomeriggio. Saranno ora gli accertamenti della polizia locale di Vigevano, che ha inviato sul posto una pattuglia, a definire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del conducente che dovrà assumersi le responsabilità circa l’accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. U.Z.