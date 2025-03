Spunta amianto a Palazzo del Moro. Sospese le attività didattiche

Per una giornata tutte le attività didattiche sono state sospese. Ieri Palazzo del Moro a Mortara è rimasto deserto. O meglio al suo interno ha operato soltanto il personale specializzato che ha dovuto provvedere ad incapsulare e poi a rimuovere le parti in amianto che sono state rilevate durante i lavori di sistemazione della struttura. A Palazzo del Moro erano infatti in corso degli interventi di rifacimento di una parte del tetto, iniziati nei primi giorni di febbraio e che avrebbero dovuto essere completati in un periodo relativamente breve. Non fosse che proprio in quel frangente era emersa la presenza di parti in amianto. A quel punto, come è normale, i lavori sono stati bloccati ed è stato disposto l’intervento di una ditta specializzata di Milano che si è occupata di incapsulare e poi rimuovere le lastre di amianto. Ecco perché, per poter operare in sicurezza, è stato necessario, per effetto di una ordinanza specifica firmata dal sindaco Ettore Gerosa, interdire le attività ospitate nella struttura che, nello specifico sono i corsi del Centro provinciale di istruzione adulti (Cpia) e quelli della civica scuola di musica. U.Z.