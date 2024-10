Spostamento del mercato ambulante, è braccio di ferro

Sullo spostamento del mercato settimanale del giovedì il Comune di Cilavegna non fa marcia indietro, nonostante gli ambulanti abbiano ribadito la loro contrarietà a traslocare in piazza Cervi, ma il provvedimento slitterà al nuovo anno. Il “no“ degli esercenti è motivato dal fatto che l’attuale collocazione in centro, dal 2018, è risultata funzionale e c’è la preoccupazione che lo spostamento in quella che era in origine la sede del mercato possa causare un calo della clientela e di riflesso degli incassi. Così si è cercato un punto di equilibrio: anziché il trasferimento già da ottobre si slitterà in avanti per preservare almeno il periodo natalizio. Così, se non interverranno ulteriori modifiche, tutto è rimandato al prossimo gennaio. Agli ambulanti sono stati proposti dei “benefit“ tra i quali lo sconto del plateatico del 20% per il primo anno e la promozione di eventi di richiamo che però non sembrano aver fatto breccia nella controparte. Così come non si farà la separazione tra alimentari e non alimentari, che è regolata da una specifica normativa. U.Z.