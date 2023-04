Spinello in classe, studente riammesso dal Tar

È già tornato a scuola lo studente dell’Agrario Gallini sospeso per tutto l’anno perché trovato con uno spinello, a febbraio in una quinta. In un primo tempo il Consiglio di classe lo aveva sospeso per 15 giorni; ma il Consiglio d’istituto aveva optato per la pena molto più severa. Il minorenne avrebbe così rischiato la bocciatura e addio esame di maturità. I genitori hanno impugnato il provvedimento e il Tar ha dato loro ragione, riammettendo il ragazzo. "Ora dovrà rimboccarsi le maniche – avverte l’avvocato Monica Locatelli che ha seguito la famiglia – perché ha perso oltre due mesi di lezioni e deve presentarsi nel migliore dei modi agli scrutini del secondo quadrimestre". La scuola potrebbe rivolgersi al Consiglio di Stato, anche se il Tar ha accolto in pieno il ricorso decidendo che lo Stato dovrà rifondere 2mila euro di spese legali. "La quantità di droga trovata – aggiunge l’avvocato Franco Silva, che pure ha seguito il caso – era veramente modesta e finalizzata a un uso personale. Non si poteva sospettare qualcosa di diverso. Quindi la sospensione non poteva essere così severa".

M.M.