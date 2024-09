Voghera, spacca la vetrata di una gelateria e ruba 150 euro di fondo cassa

Voghera (Pavia), 10 settembre 2024 - Ha fatto scattare l'allarme ed è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza l'uomo, da solo, che alle 2 di notte ha mandato in frantumi la vetrata della gelateria in corso XXVII marzo a Voghera. Prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, il ladro è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce, ma dopo essere entrato nel negozio ed essersi diretto subito alla cassa, rubando circa 150 euro in contanti che erano tenuti nel registratore come fondo cassa. Non ha preso altro, evidentemente non interessato a macchinari o materiali, che comunque non avrebbe avuto il tempo di rubare senza rischiare di farsi sorprendere ancora sul posto dai militari intervenuti, che hanno poi avviato le indagini acquisendo anche i filmati delle telecamere che hanno registrato il colpo. Nelle immagini non sarebbe però riconoscibile il responsabile del colpo, ma gli accertamenti dei carabinieri proseguono per cercare di identificarlo.

Nella mattinata di ieri, lunedì 9 settembre, sono invece stati messi a segno altri due furti in abitazioni, entrambi denunciati ai militari dei territori di competenza. Sempre in Oltrepò, a Lungavilla, in via Umberto I, ignoti ladri hanno forzato una finestra sul retro di una casa indipendente, in assenza dei proprietari, e mettendo tutto a soqquadro hanno portato via un bottino in gioielli d'oro, per un valore ancora da quantificare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, della Compagnia di Stradella. Nel Pavese, invece, a Torre d'Isola, in via Regina Adelaide, nella stessa mattinata, altri ladri hanno forzato la porta dell'ingresso principale di un'altra abitazione, sempre approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno rubato circa 400 euro in contanti e due catenine d'oro, in base a quanto denunciato dalle vittime del furto ai militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per il sopralluogo.