Spaccata al supermarket. Banda di quattro ladri in fuga con la cassaforte

Un colpo portato a termine in pochi minuti, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. Seguendo un copione che pare ben collaudato oltre che preparato sia nei tempi che nelle modalità d’azione, probabilmente già eseguito molte volte per simili furti ai danni di altri obiettivi. Erano circa le 3 di ieri quando due furgoni sono arrivati in via Tromello a Garlasco. Un Fiat Ducato si è lanciato contro l’ingresso del Carrefour Market, sfondandolo e restando a sua volta notevolmente danneggiato, abbandonato sul posto, risultato rubato in un cantiere a Sannazzaro de’ Burgondi. Quattro uomini, con i volti coperti ben sapendo di essere ripresi dalle telecamere della videosorveglianza, indossando guanti per non lasciare impronte, si sono diretti subito verso gli uffici e hanno letteralmente sradicato dagli ancoraggi a muro e pavimento la cassaforte, portandola fuori di peso e caricandola sull’altro furgone, a bordo del quale sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione, ma in attesa del conteggio esatto la stima è che nella cassaforte ci fossero soldi in contanti per un importo tra i 20mila e i 30mila euro, l’incasso degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Garlasco e della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull’accaduto sia con i rilievi nel sopralluogo sia acquisendo i filmati della videosorveglianza. Ieri mattina sono stati subito eseguiti i lavori per ripristinare l’agibilità del market.

Stefano Zanette