Sorpresa a rubare in quattro auto. Arrestata una cinquantaduenne

Un passante l’ha notata mentre era intenta a danneggiare alcune auto in sosta al parcheggio del supermercato Conad di via Leonardo da Vinci. Una zona che, nonostante l’estrema vicinanza con il centro storico, da tempo è sotto controllo per ripetuti episodi di microcriminalità. Quando sul posto è arrivato un equipaggio del nucleo Radiomobile della Compagnia di Vigevano, ha sorpreso S.U., 52 anni, pregiudicata senza fissa dimora che, alla vista dei militari, ha tentato di nascondersi tra i veicoli, liberandosi di un martelletto frangivetro. La donna è stata raggiunta e bloccata. Da un’ispezione del parcheggio è emerso che i vetri di almeno quattro auto in sosta erano stati mandati in frantumi e, in un sacchetto abbandonato a terra, c’erano diversi oggetti di scarso valore come documenti, occhiali da sole e sigarette. A quel punto i carabinieri hanno provveduto a contattare i proprietari delle auto, che hanno formalizzato le denunce grazie alle quali è stato possibile procedere all’arresto della 52enne che dovrà rispondere del reato di furto aggravato. U.Z.