Slittato il tuffo nell’Agogna. Ma il meteo resta inquietante

Da sempre è considerato una sorta di “cimento lomellino“, la nuotata invernale diffusa un po’ ovunque nel Paese, in particolare a Capodanno perché considerata una sorta di rito che unisce passato e futuro, e riguarda gli impavidi che, il primo giorno dell’anno, fanno il bagno nelle acque del torrente Agogna, che attraversa un’ampia porzione della Lomellina. Quest’anno l’appuntamento è stato però rimandato: molti, tra coloro che avrebbero dovuto partecipare all’evento, erano a letto alle prese coi malanni di stagione. Ecco perché gli organizzatori, ben lungi dal volerlo cancellare, hanno spostato l’appuntamento al giorno dell’Epifania, a suo modo comunque rappresentativo perché chiude le festività. La zona non sarà quella tradizionale dell’Imbarcadero ma una più defilata nota come “sabion dal siur siru“ e all’evento parteciperanno anche i canoisti locali. Per i partecipanti non sarà però una passeggiata: le previsioni meteo per lunedì, l’appuntamento è verso le 14, indicano pioggia leggera e soprattutto temperatura di pochi gradi sopra lo zero. U.Z.