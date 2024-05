Sistema di monitoraggio a distanza avanzato in dono dall’Associazione Sara Angela Boffi

Un sistema di monitoraggio avanzato a distanza (telemetria) dei parametri vitali per i piccoli pazienti è stato donato al reparto di Oncoematologia pediatrica del San Matteo dall’Associazione Sara Angela Boffi. L’apparecchiatura consente a infermieri e medici di controllare continuamente le condizioni cliniche di tutti i bambini ricoverati nella sezione trapianto di midollo osseo. Inoltre il sistema di telemetria permetterà, in futuro, di monitorare anche i bambini sottoposti a trattamento con farmaci sperimentali. "È una donazione molto importante per il nostro reparto – spiega Marco Zecca, direttore di Oncoematologia pediatrica – perché aumenta la sicurezza dei bambini sottoposti a delicate procedure come il trapianto di midollo osseo e servirà per la costituzione della Unità clinica di Fase I, dedicata alla sperimentazione di nuovi farmaci e terapie per aumentare le possibilità di guarigione dei nostri piccoli pazienti".

L’associazione, nata per volontà dei genitori di Sara, mancata nel 2022 a causa di un neuroblastoma, vuole aiutare la ricerca scientifica in campo oncoematologico pediatrico e le famiglie dei piccoli pazienti malati di cancro. In questi due anni ha già realizzato numerosi progetti destinati ai pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. "L’associazione Sara Angela Boffi è felice di contribuire alle iniziative dell’Oncoematologia pediatrica del San Matteo – commentano i fondatori –. Il nostro pensiero va a tutti i piccoli pazienti ricoverati e sapere di poter contribuire alla loro guarigione ci riempie il cuore di gioia e fa in modo che il ricordo della nostra piccola Sara sia sempre presente, in un posto dove è stata aiutata e amata da molti".M.M.