Sicurezza stradale, presto un altro T-Red

Ci sono troppi automobilisti che non rispettano i semafori. E così, prima dell’estate, un altro incrocio cittadino sarà dotato del dispositivo T-Red che rileva le infrazioni specifiche. Si tratta di quello tra via Roma, via Don Gennaro e via Santa Maria. La decisione è stata assunta dall’amministrazione a seguito dei dati emersi sul primo T-Red installato in città che, in un solo anno, aveva fatto registrare 647 passaggi con il rosso, una delle infrazioni considerate più gravi dal codice della strada all’incrocio tra via Bozzola e via Don Gennaro. Un numero enorme che ha colto di sorpresa anche gli stessi amministratori.

E proprio sulla scorta di queste considerazioni si è deciso di blindare un altro punto caldo della viabilità. A differenza degli autovelox fissi, spesso considerati soprattutto dalle opposizioni come strumenti pensati in prima battuta per fare cassa, sull’installazione dei T-Red c’è una sostanziale unità di vedute da parte di tutte le forze.

Inoltre, l’eventualità di ricorrere contro la sanzione è particolarmente complessa e le possibilità di vedersi revocare il provvedimento decisamente scarse. L’idea si sta sviluppando da qualche tempo. L’obiettivo finale è quello di vedere i numeri calare in modo significativo e soprattutto di spingere quegli automobilisti più spregiudicati a evitare comportamenti non consoni sulle strade della città.

Umberto Zanichelli