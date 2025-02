Sicurezza stradale. Meno incidenti ma più decessi. Nuovi autovelox fissi

Meno incidenti, ma più morti sulle strade della provincia di Pavia. E vengono aumentati i tratti su cui è autorizzata l’installazione di autovelox fissi. Si è riunito ieri a Palazzo Malaspina l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell’incidentalità stradale, presieduto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini. Alla presenza del presidente della Provincia Giovanni Palli, del questore e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, della dirigente della Stradale, dei sindaci del territorio e dei rappresentanti di Anas, Motorizzazione civile e Aci, l’Osservatorio ha analizzato i dati dell’ultimo anno, a confronto con i precedenti, facendo poi il punto sulle strategie da mettere in atto per la prevenzione, in particolare per la presenza di autovelox fissi.

I dati: nel 2024 ci sono stati 966 incidenti, di cui 21 mortali, con 28 decessi. Un po’ meno sinistri dunque dei 1.084 del 2023, anno in cui quelli mortali erano stati ugualmente 21, ma con 22 decessi. Una tendenza comunque in decremento rispetto al 2022, quando gli incidenti erano stati 1.181, di cui 33 mortali, con 36 decessi, dopo i due anni del 2021 e 2020, caratterizzati però da una ridotta circolazione stradale per i lockdown, durante i quali, rispettivamente, gli incidenti erano stati 1.125 e 964, di cui 28 e 25 mortali, con 28 e 26 decessi.

Nel 2024 sono stati inoltre adottati dalla Prefettura di Pavia 914 provvedimenti di sospensione delle patenti di guida (977 nel 2023), di cui 447 per guida sotto l’effetto di alcol (472 nel 2023), 257 per lesioni in occasione di incidenti (296 nel 2023), 147 per sorpasso (160 nel 2023) e 63 per guida sotto l’effetto di stupefacenti (69 nel 2023). Al termine dell’incontro e a conclusione dell’istruttoria svolta con i sindaci, la Provincia e l’Anas, con il contributo tecnico della Polstrada, il prefetto ha firmato il nuovo decreto di autorizzazione all’installazione di autovelox fissi.

Rispetto al precedente provvedimento, di agosto 2023, sono stati inseriti due nuovi tratti di strade (aumentati da 19 a 21) sui quali è autorizzata la rilevazione automatica della velocità (senza contestazione immediata): la Sp192 Mortara-Milano (tra le progressive chilometriche 8,750 e 12,592) e anche la Sp192dir Diramazione per Gravellona-Vigevano (dal km 0,6 al 3,878). E su tre strade (Sp35 dei Giovi, 412 Val Tidone e 461 Passo Penice) sono stati ampliati i tratti già autorizzati all’installazione di autovelox fissi.