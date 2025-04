Sicurezza: "Si risponda ai ragazzi"

Una manifestazione nata dalla volontà dei giovani per chiedere a chi amministra di rendere la città più sicura. Ma che ha fatto anche discutere. L’iniziativa, del liceo "Cairoli" e degli istititui tecnici "Casale" e "Caramuel". Non c’è stata connotazione politica ma solo la voglia di segnalare un problema sentitissimo. Sull’episodio interviene Rifondazione Comunista con Edoardo Casati (nella foto), giovanissimo, ma già responsabile nazione scuola e università dei Giovani Comunisti.

"chi fa politica non può prescindere dall’empatia – dice – che consente di comprendere le persone, le loro speranze e le loro paure. E alle persone la politica deve rispondere. Tanti giovani vigevanesi come me hanno paura ad uscire di casa la sera. Una paura che li limita nel poter vivere a pieno quel poco che già la città già offre. Chi, come l’assessore alla sicurezza Scardillo, li ha sbeffeggiati non sono non è capace di governare, come si evince dal poco fatto, ma non ha nemmeno quel sentimento che serve per fare politica. Quella di lunedì è stata una manifestazione importante – continua Casati – un segnale forte da quei giovani che molti vedono come pigri e disinteressati, per quella politica che decide senza mai coinvolgerci. E il tema non è solo quello della sicurezza – aggiunge – In questa città un fatto ancora più grave all’interno di una città che sta vivendo una crisi profonda. Quindi lasciamo da parte le critiche inutili di chi, ogni tanto potrebbe fare migliore figura stando zitto – conclude Edoardo Casati – Insistiamo sulla necessità vera: spazi per incontrarci e far nascere quello che a Vigevano manca: le idee e le persone capaci di trasformare le idee in realtà, forse proprio quello che, invece, si sta cercando di impedire".

U.Z.