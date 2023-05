Si indaga su ragazza ferita da auto pirata

Un’auto l’ha urtata e non si è fermata a prestarle soccorso. Per fortuna la vittima, una ragazza di 23 anni, ha riportato solo lievi contusioni ed è stata trasportata a scopo precauzionale al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per accertamenti e dal quale è stata successivamente dimessa con pochi giorni di prognosi. Ma sull’episodio, avvenuto poco dopo le 2.30 della notte tra giovedì e venerdi in via Toma, sono ancora molti gli aspetti sui quali è necessario fare luce. Dell’accaduto si stanno infatti occupando i carabinieri. Al momento si possono formulare solo ipotesi e i militari non escludono alcuna pista, nemmeno quella che alla base dell’accaduto possa esserci stata una precedente discussione e che qualcosa sia poi degenerato. Ma potrebbe essersi trattato anche di un episodio frutto del caso. Gli accertamenti in questo senso sono in corso. Un aiuto per gli investigatori del maggiore Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Umberto Zanichelli