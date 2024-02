Si amplia la rete delle ciclabili. Arrivano i fondi

Sarà un investimento di un milione e 300 mila euro a consentire il completamento della rete delle piste ciclabili. Ad erogare i fondi la Regione e grazie ad essi si potranno sistemare sia i percorsi ciclabili che i marciapiedi ad essi corrispondenti. In sostanza si perfezionerà il collegamento tra la Traccia Azzurra, la pista ciclabile che collegherà Abbiategrasso, passando dal nuovo viadotto sul Ticino, a Vigevano e sarà prolungata sino all’estremo opposto della città verso corso Genova. Si inizierà dalla parte più esterna di corso Milano, in prossimità dell’innesto sul nuovo ponte, per risalire lungo viale Leopardi sino all’intersezione con via Duse da una parte e corso Milano dall’altra, verso corso Argentina e poi corso Di Vittorio dove ci si connetterà alle piste già esistenti.

Verranno poi inseriti 2 nuovi percorsi tra il semaforo di via Matteotti e l’intersezione con viale Mazzini e da lì vero la stazione per completare il Mobility Network. Previsto uno sbocco da via Aguzzafame su corso Di Vittorio che conduce all’ex-Fateci Spazio. L’intervento sulle ciclabili rientra nel più ampio progetto Vigevano Inc. che sta portando in città investimenti per complessivi 17 milioni e che tra gli altri interventi prevede quelli a carico delle biblioteche che verranno realizzate in Castello negli spazi della ex-Braidense, la ristrutturazione di palazzo Riberia e la realizzazione del Parco Didattico sulla superficie dell’ex-Fateci Spazio che sarà demolito per consentire di concretizzare questa parte del progetto. Umberto Zanichelli