Show in riva al Ticino. Natale coi droni luminosi

Si accende il Natale. E si accenderà il cielo sopra la città con lo spettacolo di droni luminosi in riva Ticino previsto per sabato 21. Lo show, inizialmente previsto a chiusura della festa del Ticino di settembre e rinviato a causa del maltempo, saluterà ora le feste di fine anno. Alle polemiche sollevate in Consiglio comunale dall’opposizione preoccupata perché non vedeva una città vestita a festa con le casette, la giostra per i più piccoli e la pista di pattinaggio in piazza della Vittoria, il sindaco Michele Lissia e gli assessori Rodolfo Faldini (Commercio) e Cristina Barbieri (Cultura) hanno risposto con un calendario di eventi e servizi per vivere insieme la magia di questo periodo. Si partirà oggi, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Junk Christmas” di Simone Ludovico al Broletto, accompagnata dall’accensione del Bosco di Natale. Contemporaneamente, a palazzo Mezzabarba, sarà illuminata la scultura Natività. "Abbiamo investito 100mila euro per garantire un’adeguata illuminazione in tutta la città – ha spiegato il sindaco -. Gli alberi di Natale che si troveranno in queste settimane per le vie e le piazze di Pavia, saranno tutti rimessi a dimora una volta terminato il periodo festivo".

Non sarà Natale soltanto nel salotto buono della città, ma la pista di pattinaggio da domani sarà in piazza del Carmine, concerti e spettacoli si terranno a Santa Maria Gualtieri, mentre sabato 14 alle 19 da Borgo Calvenzano partirà la “Babbo run” che attraverserà il centro. Domenica 22 poi in Strada Nuova le vetrine saranno danzanti. Tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, come lo spettacolo di sabato 14 “Pronto? E’ Natale?” a Santa Maria Gualtieri e il “Petit Cabaret” di circo contemporaneo la sera del 31 dicembre nei giardini del castello visconteo. La sera dell’ultimo dell’anno poi i giovani potranno ballare in piazza Vittoria con dj set. Per rendere il Natale accessibile a tutti, il Comune offrirà trasporti gratuiti sugli autobus dal 21 al 24 dicembre e parcheggi Asm gratuiti da lunedì 9 al 6 gennaio (ogni giorno dalle 17). Anche la solidarietà sarà protagonista, con eventi come la processione verso il presepe galleggiante sul Ticino il 24 dicembre, a cura dell’Associazione Club Vogatori Pavesi. "E i mercatini di Natale?" ha chiesto Antonio Bobbio Pallavicini (Fi) in Consiglio. "L’operatore che si era proposto si è tirato indietro - ha risposto l’assessore Faldini - abbiamo rifatto il bando. Entro la fine della settimana sapremo se qualcuno si presenterà".