Servizio civile, zero aiuti. Il Comune paga i tirocinii

Sono stati pochissimi i progetti nel settore culturale legati al servizio civile organizzati da Anci che il Governo ha ritenuto di finanziare in Lombardia. E tra i Comuni che saranno penalizzati c’è Cassolnovo, che mirava a non diminuire l’organico in forze in biblioteca.

Ecco perché l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Parolo ha deciso, con una variazione di bilancio, di mettere direttamente a disposizione le risorse per garantire, con tirocinii retribuiti, i servizi bibliotecari per almeno tre mesi.

L’operazione dovrà passare al vaglio del voto del Consiglio comunale in programma questa sera alle 21, ma non ci sono dubbi sull’approvazione. L’assemblea comunale si dovrà esprimere anche in ordine alle tariffe della Tari.

E verrà messo ai voti il regolamento per la diffusione telematica delle riunioni proprio del Consiglio, sistema che si era affermato durante la pandemia ma che sarà utile ai consiglieri e ai cittadini per partecipare e seguire da remoto i lavori.

U.Z.