Rinaldo Tribbia è il nuovo sindaco di Cavenago d’Adda. Raccoglie il testimone da Sergio Curti. In paese, dei 1.659 aventi diritto ha votato il 63,38%. Tribbia, candidato della lista “Uniti per un futuro comune“ ha ottenuto 586 voti, pari al 58,4% (7 seggi in Consiglio). "Mi sento realizzato e soddisfatto – dichiara –. Io amo questo paese. Hanno premiato gli anni di volontariato fatti da quando ero 13enne e che non interromperò: Protezione civile, Pro loco, Associazione carabinieri, Associazione Amici del Medioevo, Cavenago solidale". L’avversario Pier Filippo Colombi di “Uniti per cambiare“ ha ricevuto 410 voti (41,16%, 3 seggi). "Ho subito chiamato Tribbia perché, uscendo dalla stessa maggioranza, siamo anche amici – le sue prime parole –. Ho ribadito che la nostra opposizione sarà tosta e deve guardarsi anche in casa perché ha una lista civica con figure politiche così diverse. Sono fiero del mio lavoro e grato a chi mi ha votato. Abbiamo vinto il seggio di Caviaga e come promesso, staremo attenti alle frazioni".

A Massalengo, 3mila 354 elettori, l’affluenza è stata del 60,58%, ed è stato confermato, per il secondo mandato, Severino Serafini di “Uniti per Massa“ (1597 voti, 84,72%, 8 seggi). L’oppositore Salvatore Viola di “Vivere Massalengo“ si è fermato a 288 voti (15,28%, 4 seggi). "Ho vinto lo stesso, a 22 anni, ho scelto di seguire un percorso difficile e il mio obiettivo era di riuscire ad entrare almeno nel consiglio. Lavorerò per Massalengo" dichiara. A Sordio (affluenza al 52,99%) i cittadini hanno eletto sindaco, per il terzo mandato consecutivo, Salvatore Iesce con “Sordio può Iesce sindaco“, il quale ha ottenuto 907 voti (68,56%, 8 seggi). "Grandissima soddisfazione – afferma –. Adesso festeggio con la mia squadra. Venerdì alle 19.30 lo farò nell’area del centro sportivo con i concittadini. Un gesto bello e doveroso". Elisabetta Baroni di “Vivere Sordio Civica Baroni sindaco“ ha ottenuto 416 voti (31,44%, 4 seggi).

Paola Arensi