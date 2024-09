Sensibilizzazione sugli animali. Torna la giornata

Una giornata di festa dedicata alla cura ed alla tutela degli animali. Il 22 torna “Domenica bestiale“ la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini e alla valorizzazione del lavoro quotidiano di associazioni, enti, istituzioni e operatori del settore. Al Vul, a pochi passi dal centro, i visitatori potranno trovare stand dedicati, attività per grandi e piccini, punti di ristoro e tanto altro. In particolare, Asm distribuirà gratis a tutti i partecipanti piccoli contenitori portatili in plastica per l’acqua, vista l’ordinanza che obbligherà tutti i possessori di cani a esserne muniti. "Domenica bestiale - ricorda l’assessore Angela Gregorini - propone iniziative per creare consapevolezza diffusa del ruolo degli animali nella nostra società e a promuovere una corretta condotta nei loro confronti, con particolare attenzione al crimine dell’abbandono e ai problemi di igiene collegati a comportamenti incivili di ancora troppi detentori di cani".