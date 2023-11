Sei secoli di università: "L’Ateneo come Oxford"

L’Università di domani sempre più legata alla città di ieri. Inaugurando il 663° anno accademico, che ha avuto come ospite d’onore Jean-Marc Chéry, presidente e ceo di STMicroelectronics, la più importante azienda europea in un settore strategico come i semiconduttori, il rettore Francesco Svelto ha sottolineato: "La storia dell’Università di Pavia si accompagna a una metamorfosi dell’intera città. La crescita dell’Ateneo è infatti avvenuta in buona parte attraverso il recupero di palazzi di grande pregio storico che avevano avuto nei secoli altre destinazioni". Sono 30mila gli iscritti, oltre un terzo da fuori regione, e più della metà risiede in uno dei collegi o in alloggi in affitto.

"L’aumento di iscritti – ha aggiunto Svelto – ha portato a una carenza di alloggi cui stiamo facendo fronte sia con misure straordinarie sia programmando nuove residenze. Abbiamo acquisito il collegio Don Bosco con la disponibilità immediata di 95 nuovi alloggi e sviluppato un progetto per un altro collegio da realizzare nella parte Nord del palazzo ex Mondino, che ospiterà 105 studenti".

Il modello è quello inglese di Oxford o Cambridge, con centri e dipartimenti sono pienamente integrati nel tessuto urbano. "L’esperienza formativa all’Università di Pavia è improntata a una crescita delle competenze, ma vuole essere anche una crescita umana". In memoria di Giulia Cecchettin poi il rettore ha annunciato che dal prossimo anno accademico sulla tessera degli studenti sarà scritto simbolicamente l’impegno dell’Ateneo contro la violenza sulle donne e a favore di una cultura del rispetto.

Il rappresentante degli studenti Samuele Esposito ha invece sottolineato "il sottofinanziamento strutturale dell’Università pubblica e la diminuzione dei fondi per le borse di studio del 16% in Lombardia, che determinerà l’esplosione del numero di idonei non beneficiari, e una tassazione troppo alta, la sesta più elevata d’Italia. Quanto ai trasporti, agli abbonamenti a prezzo agevolato per gli studenti il Comune contribuisce con meno del 3 per cento".