Secondo furto in ditta. E in mezzo l’incendio

Furto ai danni della ditta già colpita due mesi fa da un devastante incendio. In via Mattei a Villanova d’Ardenghi i ladri si sono infatti introdotti in un capannone usato come deposito dal Gruppo Mercantile Servizi, rubando poi parecchie bobine di cavi elettrici e un centinaio di batterie per 20mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli, della Compagnia di Vigevano. Un altro capannone della stessa azienda era stato distrutto dalle fiamme nella serata di domenica 17 settembre, con danni ingenti al polo industriale di trattamento Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), già derubato all’inizio di giugno.

I carabinieri hanno invece recuperato nelle campagne di Mortara, nei pressi del canale irriguo Lezza, le armi rubate in una villetta a Cassolnovo: sono stati trovati abbandonati, dopo essere stati forzati, i due armadietti blindati con tutti i 15 fucili, che sono stati restituiti al proprietario.

Stefano Zanette