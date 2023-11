Scuole Sicure a Stradella: 12mila euro dal ministero dell'Interno

Stradella (Pavia), 15 novembre 2023 - "Rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici". È l'obiettivo della campagna Scuole Sicure per l'anno scolastico 2023-2024, che sarà attivata dal Comune di Stradella grazie a 12mila euro finanziati dal ministero dell'Interno.

Oggi, mercoledì 15 novembre, il sindaco di Stradella, Alessandro Cantù, insieme al prefetto di Pavia, Francesca de Carlini, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia, hanno sottoscritto a Palazzo Malaspina il Protocollo d'intesa sul progetto già approvato lo scorso 31 ottobre in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, verranno installate tre nuove postazioni di videosorveglianza, nei pressi della scuola media Depretis e dell'istituto superiore Faravelli, che complessivamente hanno un bacino d'utenza di oltre mille studenti. "L'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Cantù - prosegue nel percorso tracciato di miglioramento della sicurezza e della vivibilità della città". "Disporremo di uno strumento in più - il commento del prefetto di Pavia - per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, luoghi che devono essere sicuri quali fulcro del percorso di crescita e formazione dei ragazzi. La città di Stradella quest'anno è inserita tra i 171 Comuni italiani individuati a livello nazionale quali destinatari del contributo ministeriale".