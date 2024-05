Scuole, parchi e sport. La città ducale sta per cambiare volto

È un investimento per la città mai visto quello che sta interessando Vigevano in questi mesi. Grazie ai fondi del Pnnr e a quelli messi a disposizione dalla Regione, circa 40 milioni di euro in tutto, sono in corso interventi di grande rilievo. Uno dei più importanti riguarda il recupero della zona delle scuole “Regina Margherita“, dell’annesso parco e della nuova struttura sportiva che sorgerà dove si trovava il palaBasletta, abbattuto di recente. Si tratta di un’opera da 10 milioni in totale che consentirà il recupero della facciata della scuola in stile liberty e permetterà di realizzare una nuova struttura sportiva da mille posti, sotto la quale verrà realizzato un parcheggio da 50 posti auto. A metà luglio si concluderanno i lavori in Cavallerizza e allo stadio, dove si sta posando la nuova pista per l’atletica; a breve toccherà alla nuova scuola della frazione Piccolini e verrà completata la mensa della “Anna Botto“. Ma in agenda ci sono anche gli interventi all’istituto Negrone di corso Milano, al Circolab, al quartiere Pietrasana e all’ex-Fateci Spazio, tra via Croce e via Treves, dove sorgerà un padiglione multifunzionale per le attività didattiche e dove sono previsti laboratori all’aperto.

Umberto Zanichelli