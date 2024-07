Scuola materna alla frazione. Avviati i lavori

Sarà necessario almeno un anno e mezzo e poi la frazione Piccolini di Vigevano avrà finalmente la sua nuova scuola materna, un progetto del quale si parla ormai da anni e che finalmente oggi sta per diventare realtà. Da qualche giorno, con circa un paio di mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia, è stato aperto il cantiere che si trova a qualche decina di metri dal palaElachem. Un particolare non secondario perché in prospettiva i parcheggi previsti per la nuova scuola materna, qualche decina, potranno essere utilizzati da coloro che prenderanno parte agli eventi alla struttura di via Cappuccini per la quale l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ceffa (nella foto) prenderà in considerazione la possibilità di ampliare l’attuale superficie adibita a parcheggio. Tornando alla nuova materna si tratta di un intervento del valore di almeno un milione e 800 mila euro quasi interamente erogati dai fondi messi a disposizione dal Pnrr mentre a carico delle casse comunale è previsto un esborso di circa 200mila euro. La materna che i Piccolini aspettavano da tempo si svilupperà su 5mila metri quadrati e potrà tra i 50 e i 60 bambini mentre all’esterno è prevista un’area calcolata in ragione di 25 metri quadrati per bambino. Si tratterà di un edificio ad alta efficienza energetica e si svilupperà su un unico piano in due blocchi, uno che accoglierà i bambini ed un secondo per il personale. Sono previsti infine due ingressi: quello che si affaccia su via Gravellona, che immette in un’area di sosta, sarà dedicato al personale mentre l’ingresso pedonale e ciclabile su Strada Caslino sarà utilizzato dai piccoli ospiti e dai genitori.

U.Z.