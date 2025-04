Scuola dell’infanzia aperta tutto luglio

Un occhio di attenzione alle famiglie nel delicato periodo estivo, quello oltre il termine ufficiale dell’anno scolastico. Per andare incontro alle specifiche esigenze, l’Amministrazione comunale guidata dal vicesindaco Marzia Segù (nella foto) ha stabilito l’organizzazione delle tre scuole per l’infanzia comunali in relazione al mese di luglio.

Il servizio estivo sarà assicurato dal 1° sino al 28 luglio con orario compreso tra le 7.30 e le 18: il tempo di frequentazione dei piccoli dovrà essere legato alla documentazione che comproverà gli impegni di lavoro dei genitori, con l’intento principale di dare specifico supporto alle famiglie che devono conciliare le esigenze dettate dalla professione con la cura dei figli. La scuola di riferimento sarà la Cocconi Cervi di via Beatrice d’Este, che dispone di spazi aperti in cortile e di un parco. Il 30 giugno le altre scuole termineranno le lezioni alle 13 per consentire al personale di allestire il necessario alla Cocconi Cervi.

L’Amministrazione ha deciso che, nell’ottica dell’inclusione, il servizio sarà garantito ai bambini con disabilità anche se non dovesse sussistere la necessità legata all’attività lavorativa dei genitori. Per i bambini più fragili la fascia del servizio sarà dalle 8 alle 12, con conseguente riduzione del 50 per cento della retta. I moduli di adesione saranno distribuiti dal personale alle famiglie a partire da questa settimana, dopo il rientro dalle vacanze di Pasqua.

Umberto Zanichelli