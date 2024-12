Screening più ampio col nuovo mammografo

Utilizzare il nuovo mammografo in dotazione all’ospedale di Mortara per effettuare uno screening a favore della popolazione femminile del territorio. È la proposta che è stata avanzata dai cinque consiglieri comunale di Lombardia Ideale che sull’argomento hanno presentato una mozione che sarà portata all’attenzione del consiglio comunale. L’ospedale Asilo Vittoria di Mortara ha ricevuta in dotazione nell’autunno dello scorso anno un mammografo di ultima generazione che opera con una tecnico in 3D che ha standard qualitativi molto elevati. Una strumentazione ad alta tecnologia che è costata poco più di 200mila euro e che viene utilizzato per effettuare il servizio diagnostico che è destinato tanto ai pazienti degenti nella struttura mortarese che per coloro che si servono del servizio ambulatoriale. Il problema? Che lo strumento viene utilizzato per un solo giorno alla settimana.

Ecco allora la proposta di sfruttarne al massimo le potenzialità sfruttando il tempo disponibile per utilizzarlo "al fine di effettuare screening per i cittadini di Mortara e del Distretto Lomellina, che comprende in tutto 51 Comuni. In questo modo si potrebbero raggiungere efficacemente un considerevole numero di donne". Una richiesta che i consiglieri comunali sperano sia accolta anche in considerazione del fatto che il Ministero da sempre supporta e promuove le iniziative di prevenzione delle patologie croniche e tra esse anche quelle neoplastiche.

U.Z.