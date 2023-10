Scontro frontale a Cergnago. Coinvolto il sindaco di Velezzo

CERGNAGO (Pavia)

Lo scontro frontale, lungo la Statale 211 nel tratto che collega Mortara a Cergnago, è stato particolarmente violento. Ma nessuno dei coinvolti – uno è Luigi Pasqualetto, 49 anni, sindaco della vicina Velezzo Lomellina, l’altro un 23enne – ha riportato conseguenze di particolare gravità. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8. A quell’ora sulla Lomellina gravava una densa foschia ma la visibilità era buona. Secondo i primissimi rilievi a causare l’incidente potrebbe essere stata un’invasione di corsia. A scontrarsi frontalmente sono stati una Kangoo, su cui viaggiava Pasqualetto, e un camion con il cestello elevatore che proveniva dalla direzione opposta e che, per l’impatto, è finito fuori strada.

La Renault invece, con la parte anteriore pressoché distrutta, è rimasta al centro della Statale. Sul posto con il personale medico del 118 sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara e una squadra di vigili del fuoco oltre ai carabinieri per i rilievi. Luigi Pasqualetto, estratto dall’abitacolo, è stato trasferito al San Matteo dove è stato ricoverato: le sue condizioni non destano preoccupazione. La circolazione ha subìto rallentamenti per consentire soccorsi e rilievi.

Umberto Zanichelli