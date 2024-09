Scippo violento in strada. Coltello al volto e via la borsa. Donna nel mirino per 50 euro

Aggredita in strada, minacciata con un coltello e gettata a terra per strapparle la borsetta. La vittima è una donna di 54 anni, che era a piedi nella zona di via Parini a Vigevano, nel pomeriggio di mercoledì. Non ha chiamato subito i soccorsi sul posto, riuscendo immediatamente a rialzarsi da terra e rendendosi conto solo dopo che era rimasta ferita e che era meglio farsi visitare al pronto soccorso, dove s’è recata in autonomia. Ha riportato per fortuna contusioni solo lievi, per una prognosi di un paio di giorni. Ed è poi andata a denunciare l’accaduto ai carabinieri, dopo che ormai erano passate circa 24 ore. Ha riferito di essere stata avvicinata da due uomini, sconosciuti. Uno le ha mostrato un coltello, minacciandola. L’altro le ha afferrato la borsetta, strappandogliela con violenza e facendola quindi cadere a terra. Non è stata percossa o, peggio ancora, ferita con il coltello, usato solo come minaccia per un colpo dal magro bottino: nella borsetta con la quale sono fuggiti i due malviventi c’erano solo circa 50 euro in contanti e carte di credito e bancomat, che la stessa vittima ha poi provveduto a bloccare prima che potessero essere effettuati prelevamenti di soldi oppure spese. Non è stato però solo un furto, anche se la ferite sono state proprio provocate dallo strappo, ma essendoci stata la minaccia è stata una rapina, pure aggravata per l’uso del coltello. Dopo la denuncia sporta dalla vittima, i carabinieri hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili. Potrebbe trattarsi di pregiudicati già noti per precedenti fatti simili, ma al momento è solo un’ipotesi con gli accertamenti che sono ancora in corso. S.Z.