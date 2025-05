Schianto tra auto e furgone. Cinque persone soccorse

CHIGNOLO PO (Pavia)

Incidente nelle prime ore di ieri in territorio comunale di Chignolo Po dove un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente. Non erano ancora le 6 quando le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi sono intervenute con un’autopompa sulla strada provinciale 234 all’incrocio con la sp 193. Cinque le persone (tutte di età compresa tra i 42 e i 59 anni) rimaste ferite, quattro stando ai primi accertamenti, stavano viaggiando a bordo del furgone e una sull’auto che nell’impatto si è ritrovata con il muso completamente accartocciato e il motore distrutto, ma l’abitacolo è rimasto intatto. Quando sul posto sono arrivati i pompieri, i viaggiatori rimasti coinvolti erano tutti fuori dai mezzi, i vigili del fuoco non li hanno dovuti estrarre dalle lamiere. I feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso soltanto per motivi precauzionali. E, mentre i medici pensavano ai feriti, i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’intera area. La dinamica dell’incidente frontale è ora al vaglio dei carabinieri che dovranno accertare eventuali responsabilità.M.M.