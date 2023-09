Schianto contro un albero. Muore diciottenne romeno

Ha perso il controllo della sua sua Fiat Croma mentre stava percorrendo il tratto della statale 494 alla periferia della città. Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sorin David Uivari, 18 anni, rumeno, residente a Mortara, non ha avuto scampo: il giovane è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nella notte, quando mancavano pochi minuti alle 2.30. Il diciottenne probabilmente stava rincasando: aveva imboccato la statale e, da Vigevano, era diretto a Mortara. Quando è stato poco oltre il distributore di benzina che si trova a qualche centinaio di metri dal cimitero, al limitare dell’abitato cittadino, è accaduto qualcosa che gli agenti della polizia strada, accorsi per i rilievi, stanno cercando di ricostruire. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Di certo c’è che la Croma di Uivari è uscita di strada sulla destra. A terra non ci sarebbero segni evidenti di frenata, una circostanza che potrebbe avvalorare la presenza di un ostacolo che il giovane potrebbe essersi trovato davanti sulla carreggiata. Al contrario sembra che l’auto sia uscita quasi come se non fosse più governata, come se a tradire il ragazzo sia stato un colpo di sonno o un malore. La Croma ha completamente divelto un guard-rail e poi, forse per effetto della velocità, è andata a urtare una albero ad alto fusto che si trova qualche metro più avanti. L’auto si è letteralmente ripiegata sul tronco: per il conducente non c’è stata alcuna possibilità di sopravvivenza. La Croma si è trasformata in un ammasso di lamiere senza più alcuna forma. L’allarme è stato dato poco dopo e sul posto, oltre ai mezzi di soccorso il cui intervento non è stato purtroppo necessario, sono arrivati una pattuglia della polstrada e una squadra dei vigili del fuoco. Le operazioni di recupero dell’auto sono state particolarmente complesse e hanno richiesto l’impiego di una gru. La circolazione lungo quel tratto della statale 494 è rimasta bloccata almeno sino alle 5.30 del mattino per consentire anche i rilievi della polstrada. La salma del diciottenne è stata invece trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se procedere all’autopsia o restituirla subito alla famiglia per la celebrazione delle esequie.