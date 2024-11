Schianto a catena in A21, muore camionista

Si è trasformata in un girone infernale ieri mattina l’autostrada che collega Torino a Piacenza. Poco prima delle 10,30 nel tratto che attraversa la provincia di Pavia compreso tra Casteggio e Broni, esattamente al chilometro 126 in direzione di Piacenza, si sono scontrati più mezzi che in quel momento erano in transito. Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche due Tir. A perdere la vita è stato proprio uno dei conducenti dei bisonti della strada, Dario Baldo, 62 anni, del quale non si conosce la provenienza.

Non è stato necessario ricoverare in ospedale, invece, il guidatore dell’altro mezzo pesante, un cinquantatreenne che non ha riportato gravi conseguenze, tanto che è sceso con le sue gambe dal Tir e stava bene. Subito dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti, sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco di Pavia e di Broni e la Polizia stradale. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Ma ogni tentativo per salvare la vita dell’autotrasportatore sessantaduenne è risultato inutile. Il camionista ha cessato di vivere a causa delle ferite riportate nell’impatto e ne è stato constatato il decesso sul posto.

Mentre i soccorritori si preoccupavano del conducente e gli agenti dei rilievi per verificare la dinamica del terribile impatto, gli automobilisti che viaggiavano ieri mattina alle 10,20 sulla A21 sono rimasti in coda. Almeno 10 chilometri di fila si sono formati lungo l’arteria tra Casteggio e Broni-Stradella. A chi si apprestava a entrare in autostrada veniva consigliato di intraprendere percorsi alternativi per non rimanere imbottigliati. Fino al pomeriggio il traffico sulla Torino-Piacenza è rimasto paralizzato perché dovevano essere rimossi i mezzi e liberata la strada. Attorno alle 16 erano ancora 4 i chilometri di coda che si erano formati nel tratto piacentino a causa di un incidente con blocco traffico e l’uscita istituita obbligatoria a Castel San Giovanni.

Quindi mentre i familiari piangono la loro perdita, in provincia ci si interroga sulla pericolosità dell’autostrada. Sull’A21 infatti non ci sono autovelox o tutor che controllino la velocità e il collegamento più rapido tra Piemonte ed Emilia Romagna è tornato a essere l’autostrada dei gravi incidenti. Tragedie che spesso coinvolgono gli autotrasportatori, perché non è raro che l’A21 sia attraversata da Tir che talvolta si trovano impegnati in pericolosi sorpassi, data la stazza dei bisonti della strada.

