Scarica di sassi. Lievi lesioni a due escursionisti

MONTAGNA IN VALTELLINA (Sondrio)

Domenica movimentata per i soccorritori in provincia di Sondrio. Oltre ai numerosi interventi per sciatori che si sono infortunati lungo le piste delle stazioni sciistiche, si sono verificati anche alcuni incidenti fuori pista. Il primo allarme poco dopo le 13 nella zona del Rifugio Bignami per uno sciatore di 56 anni poi trasportato dall’elicottero di Areu Sondrio all’ospedale del capoluogo in condizioni serie ma non critiche; poche ore dopo, soccorsi allertati in codice rosso al Pizzo Painale, territorio di Montagna in Valtellina, per una presunta valanga che avrebbe travolto due scialpinisti di 29 e 37 anni. Una volta sul posto, quando ormai si era fatto buio, i soccorritori hanno recuperato i due uomini, spaventati, ma feriti soltanto in modo lieve da una scarica di sassi.

S.B.