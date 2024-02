Pavia, la lite e il pestaggio a sangue fuori dal bar in via San Paolo: gravi due cinquantenni

Pavia, 11 febbraio 2024 – Botte fuori dal bar tra due cinquantenni, con gravi conseguenze per entrambi. I due sono infatti finiti in ospedale, uno ricoverato con prognosi riservata per gravi traumi facciali, con fratture multiple. Anche il rivale è stato portato con l'ambulanza in codice rosso al pronto soccorso, anche se le sue condizioni sarebbero meno gravi.

I due feriti hanno 53 e 56 anni, quello che ha riportato le conseguenze più gravi è di origini sudamericane. La lite è scoppiata verso le 21.30 di ieri, sabato 10 febbraio, in via San Paolo, nel tratto tra l'incrocio semaforico con via Ferrini e la rotatoria di viale Campari, dove sono intervenuti sia i mezzi di soccorso inviati da Areu in codice rosso, con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo, sia la polizia, con le pattuglie della Volante.

Gli accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso, con i poliziotti che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quella che sembra che fosse iniziata come una discussione, poi degenerata in lite e infine terminata in rissa. Ci sarebbero infatti anche altri coinvolti, non feriti, nelle fasi finali della scazzottata iniziata tra i due cinquantenni, con altri connazionali del sudamericano intervenuti per difenderlo quando si sono resi conto che stava avendo la peggio.