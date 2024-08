San Martino Siccomario, cade dalla bici e batte la testa: grave ciclista

San Martino Siccomario (Pavia) – Ha riportato gravi traumi, cranico e al volto. Un ciclista è stato soccorso verso le 11 di oggi, lunedì 19 agosto, a San Martino Siccomario, alla rotonda del Bennet sotto lo svincolo sopraelevato della Tangenziale Ovest di Pavia, incrocio tra le ex Statali 35 "dei Giovi" e 596 "dei Cairoli". La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di San Martino Siccomario, che sta procedendo con i rilievi con la pattuglia intervenuta sul posto. I soccorsi sanitari di Areu riferiscono una presunta caduta autonoma, anche se ci sarebbe stato comunque il contatto con un'auto, con l'automobilista che si è fermato e ha lanciato l'allarme.

L'urto con l'auto potrebbe essere avvenuto quando il ciclista stava già cadendo e non si esclude che possa aver sbandato ed essere poi caduto per un malore mentre stava pedalando, ma dovrà essere accertato dagli accertamenti diagnostici a cui verrà sottoposto in ospedale. I soccorsi sanitari sono intervenuti sul posto con un'ambulanza della Croce Verde Pavese e l'auto medica con il rianimatore a bordo: le condizioni del ciclista sono parse subito molto gravi ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, in pericolo di vita.