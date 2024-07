San Giorgio Lomellina, furto di diserbante in un'azienda agricola: bottino da 10mila euro

San Giorgio Lomellina (Pavia), 21 luglio 2024 - Ancora un furto di diserbante da un'azienda agricola in Lomellina.

Come già una settimana prima a Castello d'Agogna, questa volta i ladri sono entrati in azione a San Giorgio Lomellina, in via Dante Alighieri. Entrati di notte in un capannone usato dall'azienda agricola come deposito di attrezzature e materiali d'uso, hanno forzato il lucchetto di una porta per accedere al magazzino, dal quale hanno portato via circa 200 litri di diserbante, per un valore di circa 10mila euro.

Sia per modalità che per il bottino, anche nel quantitativo e nel valore, un colpo identico a quello messo a segno solo poche notti prima ai danni di un'altra azienda agricola, in via Milano a Castello d'Agogna. Anche in quest'ultimo caso, denunciato sabato 20 luglio ai carabinieri della Stazione di San Giorgio Lomellina, i malviventi non avrebbero preso altro, senza portar via macchinari agricoli o attrezzature, evidentemente interessati solo al diserbante, proprio come nel precedente colpo denunciato ai militari della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano.

Solo un sospetto che possa trattarsi della stessa banda di ladri, in ogni caso anche attrezzati per il trasporto dell'ingombrante refurtiva, che dalla frequenza dei furti pare facilmente smerciabile sul mercato illecito.