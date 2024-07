Pavia, attraversamenti pedonali più sicuri davanti al Castello: al via i lavori in viale XI febbraio

Pavia, 22 luglio 2024 – Proseguono i lavori per la realizzazione di isole salvapedoni nelle strade più trafficate e, di conseguenza, più pericolose della città. Sono partiti oggi i lavori per l'intervento di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale con la realizzazione di isola salvagente in viale XI Febbraio, in corrispondenza dell'ingresso al Castello Visconteo.

Durante i lavori, è istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per la soppressione degli stalli auto lungo viale XI Febbraio in prossimità delle aree di intervento. E la viabilità verrà gestita con senso unico alternato mediante movieri o semaforo mobile. Saranno consentiti i regolari transiti veicolare e pedonale, come anche l’accesso ai passi carrai, gli ingressi condominiali e agli esercizi commerciali.

L’auspicio è che non accada quello che è successo sabato in corso Manzoni dove sono pure state realizzate delle isole salvapedoni e qualcuno ha pensato bene di spostare il segnale di divieto di sosta. Così una vettura si è parcheggiata nello stallo riservato ai disabili e l’autobus non poteva più passare con le conseguenti lunghe code che si sono formate.