Salva pesci. Trova un cane morto in roggia

Verifica non ci siano pesci in difficoltà nelle rogge ma trova un cane morto lanciato in acqua. Raccapricciante ritrovamento, a Codogno, da parte di un volontario del Gruppo volontari salvataggi ittici, che si dedicano al salvataggio di pesci in difficoltà nelle rogge. Il giovane collabora con la polizia provinciale di Lodi per la fauna ittica a cui ha inoltrato la segnalazione. Il cane era morto da poco. Da qui la doppia segnalazione, sia alla provinciale che alla polizia locale la quale, attraverso il microchip, dopo il recupero e mediante un veterinario, cercherà di rintracciare l’eventuale padrone del quattro zampe.